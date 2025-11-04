Andalucía sumó 2.535 parados en octubre y 29.544 nuevos afiliados a la Seguridad Social

Las oficinas de empleo de Andalucía registraron en octubre pasado 2.535 desempleados más respecto al mes anterior (0,42 %), mientras que la afiliación a la Seguridad Social creció en 29.544 personas (0,85 %) sobre el mismo periodo.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, el número total de desempleados se situó en octubre en 602.262, con un descenso anual de 52.515 personas (-8,02 %) respecto al mismo mes del año anterior.

El sector servicios, con 2.625 desempleados mas, fue el indicador con mayor crecimiento en octubre pasado, seguido del colectivo sin empleo anterior (923) e industria (188), mientras que se registraron descensos en construcción (-840) y la agricultura (-361).