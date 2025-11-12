Andalucía vacunará de la gripe sin cita los miércoles a la población diana en 580 centros

La Junta vacunará sin cita previa los miércoles frente a la gripe a la población diana en 580 puntos de Andalucía, en casi la mitad también en horario de tarde, con el objetivo de facilitar la inoculación como el medio más efectivo de protección.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha animado este miércoles a la población diana a vacunarse de la gripe y el covid, para lo que la Junta ha activado 580 puntos que la administrarán sin cita lo miércoles.

Para facilitar la vacunación, 276 de esos centros abrirán también en horario de tarde, un 30 % más que el año pasado, lo que se mantendrá hasta que acabe la actual campaña.

"Además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas", ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que la vacuna es la mejor forma de protegerse ante estas enfermedades víricas.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha elaborado un listado en el que indica el municipio, el centro en el que se vacuna sin cita previa y el horario en el que se hace, puntos en los que se administrarán vacunas de gripe y/o covid a las personas que aún no las han recibido y que se engloban en grupos diana de la campaña.

Por provincias, habrá 53 puntos de vacunación en Almería, 69 en Cádiz, 37 en Córdoba, 51 en Granada 39 en Huelva, 75 en Jaén, 117 en Málaga y 139 en Sevilla.

Más de 1,1 millones de vacunados

Actualmente, 1.152.739 personas han recibido ya la vacuna contra la gripe en Andalucía, lo que supone el 63,8 % de la población diana, mientras que casi el 60 % de la población diana ya ha recibido la vacuna frente al covid, más de 518.000 personas.

Por tramos de edad, 138.112 niños de 6 a 59 meses se han vacunado frente a la gripe, lo que supone la mitad de ese grupo de edad, un porcentaje que asciende hasta el 65,1 % para los niños de 3 y 4 años, que han tenido la opción de vacunarse en su centro escolar.

Más de 753.500 mayores de 60 años se han vacunado frente a la gripe, y en esta franja de edad, un total de 343.092 se han vacunado también frente al covid, lo que representa una cobertura del 34 % y 27,6 % respectivamente.

En cuanto a las personas mayores de 80 años se han inmunizado frente a la gripe 257.197 personas, con una cobertura del 56,5 %, y 178.106 mayores de 80 años lo han hecho frente al covid.

En las residencias de mayores se ha alcanzado el 87,4 % de la cobertura con la administración de 31.556 dosis frente a la gripe, y otras 28.385 dosis frente al covid, alcanzándose un 78,7 % de cobertura.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Junta ha invertido 23,67 millones y la previsión es que se vacunen más de 1,7 millones de andaluces.