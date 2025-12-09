Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar, pide dejar la dirección del PSOE andaluz

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha anunciado este martes que Antonio Hernández, responsable de la Secretaría de Datos de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) y mano derecha del exasesor de Moncloa Paco Salazar, ha pedido dejar su cargo en Andalucía "para poder defenderse desde fuera de la dirección".

Jiménez ha precisado en rueda de prensa que esta petición es de "horas recientes" y coincide con la reunión del Consejo de Ministros que tiene previsto cesar a Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior.

"El partido no tiene más que respetar esa decisión y llevarla a efecto", ha dicho Jiménez, que ha detallado que la dirección del PSOE-A va a dar curso a esa solicitud comunicada por Hernández y ha señalado que es la forma habitual de proceder del partido.

El dirigente del PSOE andaluz ha remarcado el "compromiso" de esta formación con el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres, un compromiso que está claro "más allá de un procedimiento en el que la dirección ha reconocido errores".

"Se ha cometido un error y se ha reconocido, pero el compromiso del PSOE con el feminismo está incólume", ha dicho Jiménez, que ha añadido que "a futuro" incluso más para "seguir produciendo cambios", ya que "enfrente está la derecha vendida a la extrema derecha, que le ha comprado los principios".

Ha subrayado además el papel de la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de quien ha dicho que "siempre ha estado en la defensa de la igualdad y ha generado equipos protagonizados por mujeres".

Por otra parte, Jiménez ha recordado que la Comisión de Ética ha trasladado al PSOE federal su informe favorable a crear una gestora para dirigir esta formación en Torremolinos (Málaga), tras abrir el fiscal diligencias por un presunto acoso sexual del que fue denunciado el secretario local, Antonio Navarro.

Se trata, ha dicho Jiménez, de que la "vida orgánica" del partido en esta localidad malagueña "siga funcionando mientras se nombra una gestora, para permitir que el trabajo se siga realizando".