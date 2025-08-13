Aquí no hay quien duerma: estos cinco municipios andaluces superaron los 30 grados esta madrugada

Las provincias de Sevilla y Huelva han registrado temperaturas superiores a los 30 grados durante la noche de este miércoles, lo que se denomina noche tropical, y en plena ola de calor, que, de manera provisional, podría incluirse entre las cinco más duraderas a nivel nacional desde 1975, según ha señalado a Europa Press el delegado de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino.

Analizando los datos de la web de la Aemet, los municipios que han registrado las temperaturas mínimas más altas han sido los sevillanos de Morón de la Frontera, con 32,2º, y Carrión de los Céspedes, con 30,7º, y los onubenses de Villarrasa, con 31,4º; El Cerro de Andévalo, con 30,7º, y Valverde del Camino, con 30,4º.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press, estos valores extremos registrados a las 6,00 horas coinciden con las zonas en las que la Aemet activó los avisos rojos por altas temperaturas durante el pasado martes 12 de agosto.

Asimismo, a estos cinco municipios, dos pertenecientes a la campiña sevillana y otros tres repartidos entre el litoral y el Andévalo onubense, se le suman muy de cerca las localidades de Tablada (Sevilla), con 29,2º, Alosno (Huelva), con 29,3º, y la capital gaditana, con 28,8º.

Para este miércoles, la Aemet mantiene avisos naranjas por altas temperaturas en prácticamente toda la provincia de Huelva y Sevilla; Campiña cordobesa; Valle del Guadalquivir y parte norte de Jaén y la Campiña gaditana. De este modo, dichas zonas superarán los 40 grados con valores que podrían superar los 42º.