Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor de la San Diego Comic-Con de Málaga

El actor y productor Arnold Schwarzenegger será el "gran invitado de honor" de la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga, según se ha revelado este jueves en la presentación oficial del programa en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero de la feria mundial. El acto ha contado con la presencia de Javier Barberá, Director Ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, así como con la participación institucional de Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; junto con Alicia Izquierdo, cuarta teniente de alcalde y concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones de Málaga y vicepresidenta del Consejo de Administración de Promálaga; así como de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, y Carlos Arturo Bernal Bergua, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, en representación de Málaga y Junta de Andalucía, patrocinadores principales de San Diego Comic-Con Málaga y grandes palancas de esta primera y muy soñada edición. En representación de BBVA, el acto ha estado presentado por Francisco Javier Jerez Basurco, Director Territorial SUR BBVA.

Un recinto gigantesco

Además de esta leyenda del cine de acción en Hollywood y todo un icono de la cultura popular, serán muchas más estrellas las que se acerquen a los fans entre los días 25 al 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Los más de 120.000 asistentes se reunirán en 82.000 metros cuadrados para disfrutar de más de 300 horas de contenidos exclusivos. Procedentes de 20 países diferentes durante los cuatro días de duración del festival que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y añade una extensión de 22.000 m2 de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica, y un escenario propio. Además del escenario principal, con un aforo de más de 3.000 personas, se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los mejores juegos de mesa.

Además, la experiencia San Diego Comic-Con Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai, Funko o Nintendo estarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades y ofreciendo toda una programación paralela para que, una vez cruzas el umbral de San Diego Comic-Con Málaga, la diversión y el entretenimiento te acompañe en todo momento. Gracias a Movistar, Patrocinador Tecnológico de San Diego Comic- Con Málaga, la conexión entre marcas y asistentes va a ser más ágil y rápida que nunca.

Además, UNOde50 se suma a esta experiencia única presentando una colección especial con unidades limitadas muy exclusivas de las que solo hay 50 en el mundo.

Hace 15 meses que comenzó el "reto" de traer a Europa este evento intergeneracional que llevaba más de cinco décadas de celebración exclusiva en San Diego (EE.UU.) y que se ha convertido en "mucho más que una feria del cómic", con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, las series de televisión, los videojuegos, la literatura, el 'cosplay', los juegos de rol y más.

300 horas de contenido para soñar

Las 300 horas de contenido único, no repetido, recogen lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… hasta completar una

parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia San Diego Comic-Con Málaga a gusto de cada asistente.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se suman otros nombres del mundo del Cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: Tron: Ares y Predator Badlands, cuyas impresionantes presentaciones quedarán guardadas en la memoria de los asistentes para siempre. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, su aclamada antología animada cuya visión única contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo Star Wars.