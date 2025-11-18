El Arrebato anuncia la gira de El Viaje inesperado, un tour con el que llevará a los escenarios su nuevo disco

El Arrebato ha anunciado que regresa a la carretera con "El Viaje Inesperado", un tour con el que llevará el directo de su disco homónimo a los escenarios de la geografía española y en el que el artista ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón. El Viaje Inesperado respira frescura, madurez y emoción, apuntando como muchos ya señalan a convertirse en el mejor disco de su carrera.

En esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, y lo hace con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños.

El Arrebato lleva más de dos décadas regalando canciones que forman parte de la vida de miles de personas. Con su sello inconfundible, ha convertido la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación.

Conciertos

28 FEB | MADRID | Palacio Vistalegre

01 MAR | PAMPLONA | Baluarte Palacio de Congresos

06 MAR | LOGROÑO | Riojaforum Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja

13 MAR | ALBACETE | Palacio de Congresos

26 MAR | BARCELONA | Auditori del Fòrum CCIB Barcelona

10 ABR | GRANADA | Palacio de Congresos

22 ABR | BILBAO | Teatro Arriaga

24 ABR | VIGO | Teatro Afundación

25 ABR | A CORUÑA | Palacio de La Ópera

07 MAY | ZARAGONA | Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza-Sala Mozart

14 MAY | CÁDIZ | Gran Teatro Falla

15 MAY | SEVILLA | FIBES Sevilla

16 MAY | ROQUETAS DE MAR | Teatro Auditorio Roquetas de Mar

29 MAY | TARRAGONA | Palau Firal i de Congresos de Tarragona

19 SEPT | VALENCIA | Palacio de Congresos

23 OCT | BURGOS | Fórum Evolución

24 OCT| GIJÓN | Teatro Laboral