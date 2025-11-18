Conciertos
El Arrebato anuncia la gira de El Viaje inesperado, un tour con el que llevará a los escenarios su nuevo disco
El cantante sevillano recorrerá toda España en una gira que promete ser un espectáculo
El Arrebato ha anunciado que regresa a la carretera con "El Viaje Inesperado", un tour con el que llevará el directo de su disco homónimo a los escenarios de la geografía española y en el que el artista ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón. El Viaje Inesperado respira frescura, madurez y emoción, apuntando como muchos ya señalan a convertirse en el mejor disco de su carrera.
En esta ocasión, que representa una nueva etapa para el artista, El Arrebato se atreve con nuevos ritmos musicales, sin perder su estilo único, y lo hace con una energía renovada y una frescura contagiosa que sorprenderá a propios y extraños.
El Arrebato lleva más de dos décadas regalando canciones que forman parte de la vida de miles de personas. Con su sello inconfundible, ha convertido la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación.
28 FEB | MADRID | Palacio Vistalegre
01 MAR | PAMPLONA | Baluarte Palacio de Congresos
06 MAR | LOGROÑO | Riojaforum Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja
13 MAR | ALBACETE | Palacio de Congresos
26 MAR | BARCELONA | Auditori del Fòrum CCIB Barcelona
10 ABR | GRANADA | Palacio de Congresos
22 ABR | BILBAO | Teatro Arriaga
24 ABR | VIGO | Teatro Afundación
25 ABR | A CORUÑA | Palacio de La Ópera
07 MAY | ZARAGONA | Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza-Sala Mozart
14 MAY | CÁDIZ | Gran Teatro Falla
15 MAY | SEVILLA | FIBES Sevilla
16 MAY | ROQUETAS DE MAR | Teatro Auditorio Roquetas de Mar
29 MAY | TARRAGONA | Palau Firal i de Congresos de Tarragona
19 SEPT | VALENCIA | Palacio de Congresos
23 OCT | BURGOS | Fórum Evolución
24 OCT| GIJÓN | Teatro Laboral
