Así ha quedado la Mezquita de Córdoba: las impactantes imágenes del incendio

El monumento abrirá este sábado

Una barredora mecánica que se encontraba en la capilla de Almanzor es la probable causa del incendio ocurrido en la tarde-noche de este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La rápida intervención de los bomberos evitó una catástrofe y ahora se espera el informe de los daños que ha sufrido el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Este es el tercer incendio que sufre la Mezquita-Catedral en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 almacenados.

Las mejores imágenes del incendio

El incendio ha dejado una imágenes impactantes que turistas y cuerpos de seguridad han compartido rápidamente.

