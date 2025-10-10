Atracciones, una feria gastronómica o el concierto de "Los secretos", protagonistas de "Estepona vive sus calles"

Estepona se prepara para acoger desde hoy y durante todo el fin de semana una nueva edición del evento "Estepona vive sus calles". En su versión de otoño, esta actividad cuenta con un amplio programa de eventos que van desde la música en directo al teatro, pasando por exposiciones, atracciones infantiles, gastronomía, concursos musicales, exhibiciones de baile, concierto de DJ o fiesta temática.

El objetivo de este multitudinario evento, que ha tenido una gran repercusión y participación en ediciones anteriores, es ofertar actividades culturales y de ocio para todo tipo de público en distintos puntos de la ciudad, para el disfrute de vecinos y visitantes.

"Estepona vive sus calles" se desarrollará del 10 al 12 de octubre y tendrá como punto de partida la inauguración, hoy, viernes, por la tarde, a las 19:00 horas en la calle Terraza, de la exposición al aire libre "La procesión va por dentro", del artista sevillano Manuel León.

La muestra está compuesta de 17 tótems impresos con imágenes de la obra creativa de este pintor con reconocimiento internacional, y que cuenta entre sus más conocidos admiradores al futbolista Sergio Ramos, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El programa de actividades incluye además un espacio para la gastronomía, con la celebración de la primera edición de "La Feria del Pulpo", una iniciativa impulsada por el Consistorio, en colaboración con José María Téllez 'Popi', en la que establecimientos locales reunirán la mejor muestra de pescados, moluscos y crustáceos y, como no, de pulpos.

Se podrá visitar del 10 al 12 de octubre, en horario de 12.00 a 22.00 horas, en la calle Real. En cuanto a espectáculos, el evento incluye el concierto del coro "Love to sing" a beneficio de la Fundación Cudeca, el viernes a las 18:00 horas en el Mirador del Carmen; y la actuación de la banda malagueña de swing-jazz, 'La Insostenible Big Band', a las 20:00 horas en el Parque El Calvario.

También este viernes se podrá disfrutar de una fiesta destinada a los más jóvenes de la mano del DJ Carlos Moreno "El Pulpo", hijo adoptivo de Estepona, con música electrónica, baile, deporte, regalos y mucha diversión a través de su show 'Locura PARAPA'. Será a partir de las 21:00 horas, en la zona exterior del Mirador del Carmen.

Para los más pequeños, se ha programado una gran fiesta en la Plaza García Caparrós con juegos gigantes, juegos de feria, atracciones hinchables, juegos deportivos y clásicos, talleres, y mucho más. Tendrá lugar el sábado, de 12:00 a 18:00 horas.

En el marco del programa "Compartiendo Culturas", destinado a fomentar la integración y participación de los residentes extranjeros, a partir de las 12:00 horas del sábado día 11 se celebrará en la zona exterior del Mirador del Carmen el Día de la Cultura Latina. Hasta las 23:00 horas, representantes de diversos países latinos con población residente en Estepona dará a conocer sus costumbres, fiestas tradicionales y cultura gastronómica.

Cartel de 'Estepona Vive sus Calles' AYTO ESTEPONA Europa Press

DANZA, TEATRO Y MÚSICA

El sábado por la tarde, a las 18:00 horas, los alumnos de la Escuela de Danza y Acrobacia Ocean, dirigida por las hermanas Laura y Sara Perea, ofrecerán unespectáculo de danza en la calle Terraza; y las 20:00 horas, el Teatro Benavente interpretará la comedia "Vis a Vis en Hawai" en la Plaza del Reloj.

Y para finalizar, el sábado a partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Ajedrez, tendrá lugar el concierto gratuito del grupo liderado por Álvaro Urquijo, "Los Secretos", una de las bandas más influyentes y queridas del panorama musical español, que hace parada en Estepona en su amplia gira por todo el país.

La programación del domingo 12 dará inicio con un concurso de pasodobles con la música en vivo de la Orquesta Metrópolis, a partir de las 12:00 de la mañana en Plaza Antonia Guerrero, y continuará con el concierto del cuarteto de cuerdas 'Con Brío' en la Plaza Manilva a las 13:00 horas.

El broche final de "Estepona Vive sus Calles en Otoño" lo pondrá el conocido artista esteponero Roberto Aragón, con un concierto homenaje a la copla, acompañado por el también artista esteponero, Miguel Salas. Será a las 19:00 horas, en la Plaza del Reloj.