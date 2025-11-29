Acceso

Bajan las temperaturas y lluvias débiles en estas zonas de Andalucía

Córdoba espera la mínima más baja: dos grados

El día de mañana los cielos estarán cubiertos en la mayoría del país
Cielos cubiertos en AndalucíaServicio Ilustrado (Automático)EUROPA PRESS
Este sábado los cielos estarán poco nubosos, aumentando a nubosos de oeste a este a lo largo del día y sin descartar precipitaciones débiles en Sierra Morena al anochecer. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios; las máximas en general seguirán con pocos cambios, y localmente en descenso en el tercio occidental.

Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste durante la segunda mitad del día, con poniente moderado en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.

Córdoba espera la mínima más baja, dos grados, mientras que las máximas llegarán a los 20 grados solamente en Málaga.

