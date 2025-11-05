Batir el récord de turistas británicos es el objetivo andaluz

El objetivo de todo gobierno, regional o nacional, en este último lustro ha estado marcado por un asunto central: superar los estragos causados por la pandemia de Covid-19 vivida en 2020. Si extrapolamos esta necesidad aplicable a todos, a una comunidad tan dependiente de la actividad turística como Andalucía, la meta parece todavía más apetecible. En una tierra donde el turismo supone en torno al 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), la caída de visitantes extranjeros por las restricciones sanitarias significaron un drama económico. Hoy, las previsiones del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno son superar los números anteriores a la crisis pandémica y, para ello, atraer al turista británico es absolutamente clave, ya que uno de cada cinco turistas no nacionales proceden del Reino Unido.

Por ello, es tan significativo que la Consejería de Turismo tenga previsto superar los tres millones de visitantes de las islas registrados en 2019 para este 2025, con el objetivo, además, de que el gasto por turista sea más elevado. Así se entiende que la Junta de Andalucía dé tanta importancia a la World Travel Market (WTM), una de las mayores ferias turísticas del mundo donde, desde ayer, el consejero Arturo Bernal encabeza la delegación andaluza.

Bernal destacó ayer martes, durante la jornada inaugural de la WTM en Londres, la buena evolución del primer emisor internacional de turistas hacia la región. «Estamos hablando de cifras de recuperación total», señaló. El consejero destacó el «esfuerzo conjunto» de instituciones y empresarios para lograr alcanzar los niveles de viajeros británicos previos a la Covid-19, un reto «especialmente difícil» porque a la pandemia se sumaron en los últimos años otros obstáculos como la reducción de los viajes al exterior, el ‘Brexit’ y la paridad entre la libra y el euro, que restaba competitividad al destino. Todo esto se convirtió en una «tormenta perfecta» que redujo la cuota de mercado de Andalucía, apuntó el titular de Turismo. Desde 2023, el mercado se ha recuperado gradualmente hasta llegar a los 2,8 millones de viajeros británicos en 2024, aún por debajo de los tres millones de 2019, un hito que se superará al cierre de 2025, según las previsiones de la Junta. El consejero señaló que la región se encuentra «en un buen momento» para dar un «nuevo impulso» a la generación de «mayores beneficios del mercado británico en el territorio andaluz». En relación, una de las razones es el récord en conectividad, puesto que las aerolíneas acumulan en este ejercicio más de ocho millones de asientos en las rutas con Andalucía, un 12 por ciento más que en 2024, con cerca de 42.800 vuelos.

El récord de visitantes previsto se alcanzará a su vez con un importante aumento en el gasto turístico. En 2024, el gasto de los británicos en Andalucía se situó en 160 euros por persona y día, frente a los 134 euros de 2023 –las cifras de 2019 no son comparables por un cambio de metodología–, una tendencia que se ha mantenido en lo que va de 2025. Entre enero y septiembre de este año, el gasto medio de los británicos en Andalucía asciende a 165 euros, 4,4 euros más que un año antes. «Hemos recuperado un turista británico mucho más rentable», resaltó Bernal.

Andalucía ha recibido en nueve meses 2,5 millones de viajeros británicos, un 10 por ciento más que en 2024 y un 2,2 por ciento más que en el acumulado hasta septiembre de 2019. Con esta evolución, el doble de la media nacional (+4,3 por ciento), la comunidad vuelve a la tercera posición como receptora de turismo británico en España, tras Canarias y Baleares, un puesto que le había arrebatado la Comunidad Valenciana. «Si se mantiene la tendencia de crecimiento en el último cuatrimestre del año, se van a conseguir batir los registros prepandemia», afirmó Bernal desde la capital británica. El movimiento hotelero también refleja este avance, con 1,3 millones de viajeros que han generado 5,8 millones de pernoctaciones, lo que supone incrementos del 3 y 1,5 por ciento respecto al año 2019, respectivamente.

Andalucía llega a estas cifras con la mayor conectividad aérea de la historia con el Reino Unido. Las aerolíneas han ofertado más de 8 millones de asientos (un 12,1 % más que en 2024) que conectan 25 aeropuertos británicos con cuatro andaluces (Málaga, Sevilla, Jerez y Almería) en cerca de 42.800 operaciones en ambos trayectos.

Uno de los objetivos de la Consejería es redistribuir los flujos de viajeros tanto en el tiempo como en el territorio. En el primer semestre de este año, los británicos visitaron un total de 326 municipios andaluces, 15 más que el año anterior. «Estamos en el buen camino en el mercado británico», señaló Bernal, quien confía en que esta evolución se mantenga en los primeros meses de 2026.

La World Travel Market es una de las citas de referencia de la industria turística en Reino Unido. En ella, Andalucía cuenta con un expositor de 580 metros cuadrados y realizará una inversión total de 1.230.000 euros. La presencia andaluza tiene este año «una visión profesional y de impulso de negocio», mediante encuentros con los principales intermediarios del mercado británico.