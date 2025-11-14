La borrasca Claudia dejará lluvia y tormentas en estas provincias de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Andalucía precipitaciones y tormentas que pueden ser localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental y el sur de la comunidad, así como un descenso de las temperaturas localmente notable y rachas de viento muy fuertes en el litoral atlántico. Se activará el aviso amarillo en todas las provincias, excepto Jaén, por lluvias, tormentas, rachas fuertes de viento o fenómenos costeros.

Los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones generalizadas, en general moderadas, que en la mitad occidental y el sur de la comunidad pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes, siendo menos probables e intensas en el extremo oriental. Habrá brumas matinales, sin descartar nieblas en las sierras, según la predicción de la Aemet.

Las temperaturas experimentarán un descenso, que será localmente notable para las máximas en la mitad oriental. Los vientos soplarán del oeste o suroeste, moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en la costa atlántica, y moderados en el resto.