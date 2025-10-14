Detenido el presunto "pirómano" de Arcos de la Frontera: provocó ocho incendios, tres de ellos en viviendas

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al presunto responsable de provocar de manera intencionada hasta ocho incendios, tres de ellos en viviendas, otros tres en vehículos y dos en contenedores de residuos urbanos, durante la celebración de las fiestas patronales de la Feria San Miguel de Arcos de la Frontera.

Los agentes lograron esclarecer "en tiempo récord" seis de los delitos de daños que causaron alarma entre los vecinos de la localidad después de "un complejo" trabajo de investigación, como ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos se cometieron la madrugada del 27 de septiembre, aprovechando que la mayoría de los habitantes de la localidad se encontraban en las fiestas patronales Feria de San Miguel. Durante esta noche se recibieron numerosos avisos de varios incendios que se estaban produciendo hasta alcanzar un total de ocho.

Las primeras pesquisas que se obtuvieron por parte de los guardias civiles del Área de Investigación de Arcos de la Frontera parecía dar sus frutos para llegar a la identificación de la autoría, ya que, según las investigaciones, el sospechoso actuaba solo y carecía de antecedentes.

Durante días los agentes fueron recabando una serie de pruebas que les llevó a trazar varias líneas de investigación, a reconstruir el itinerario del presunto autor y vincularlo de forma concluyente. La rápida actuación de los agentes permitió que 13 días después de los incendios, se esclarecieran seis delitos de daños.

Finalmente se procedió a la detención de un vecino de Arcos de la Frontera como presunto autor de seis delitos de daño. Tras haber sido puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.