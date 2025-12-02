Detienen a seis personas de un clan familiar por traficar con droga desde 'narcopisos' en Medina Sidonia

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un clan familiar afincado en la localidad de Medina Sidonia que utilizaba sus propios domicilios como 'narcopisos' y lugar de consumo de estupefacientes para los toxicómanos, deteniendo en el proceso a seis personas e investigando a una séptima, todas ellas reincidentes por los mismos hechos durante el pasado mes de junio.

La investigación se inició hace varios meses cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varias viviendas del núcleo urbano de Medina que podían estar siendo utilizadas como 'narcopisos' debido a la gran afluencia de toxicómanos que visitaban los domicilios, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Durante meses se estuvieron realizando investigaciones y vigilancias discretas y "complejas", ya que la organización tenía instalado un sistema de vigilancia en los exteriores de los domicilios para controlar la presencia policial.

En estas investigaciones los agentes pudieron comprobar que la organización criminal estaba compuesta por un activo clan familiar de seis personas, afincados en esa misma localidad. Los domicilios empleados para estas labores ilícitas estaban relacionados entre sí y todos los integrantes se coordinaban asumiendo cada uno un rol con unas funciones específicas.

Del mismo modo, los agentes constataron que las viviendas eran frecuentadas durante las 24 horas del día por un constante trasiego de toxicómanos, que acudían a comprar sus dosis de heroína, cocaína o hachís, que además podían ser consumidas en el interior de los domicilios.

Todo ello generó gran alarma social entre los vecinos de la localidad, que presenciaban constantemente numerosos altercados y agresiones que se producían ante menores que acudían a los colegios y de los vecinos que convivían día a día con esta situación.

De esta manera, se constató que el modus operandi de la organización consistía en la elaboración, envasado y venta directa de la dosis de droga desde el mismo domicilio, donde se les facilitaba el consumo de droga a los toxicómanos para no ser detectados en la vía pública por las Fuerzas de Seguridad.

Del mismo modo, empleaban el método conocido como "telecoca" a domicilio, donde uno de los integrantes de la organización se encargaba del reparto de la droga a domicilio o lugares públicos para clientes habituales.

El pasado mes de junio se realizó el primer registro de uno de los domicilios implicados, donde se incautó cocaína, heroína, hachís y marihuana, así como numerosas armas blancas y otras prohibidas que los moradores utilizaban para evitar los robos en el interior de los domicilios o defenderse cuando estos trasportaban las sustancias de un domicilio a otro.

La operación culminó el pasado 21 de noviembre, cuando se realizó una entrada y registro en otro de los domicilios relacionados por los mismos hechos. Allí se intervinieron 65 dosis de cocaína mezclada con heroína, cocaína pura, hachís y marihuana, dinero en metálico distribuido en billetes de diverso valor, uniformes de Policía Local, armas blancas y varios efectos e instrumentos para la elaboración, envasado y consumo de estupefacientes.

Por estos hechos se procedió a la detención de un total de seis personas y un investigado, de los cuáles tres han ingresado en prisión.