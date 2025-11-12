Dos concejales de Aipro, que gobierna en Arcos con el PP, abandonan su partido por "discrepancias internas"

Los concejales de Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera (Aipro), Fran Pérez y Manoli Soto, han anunciado este miércoles su salida del partido por "discrepancias internas" con la dirección del mismo, pasando a ser concejales no adscritos en la corporación municipal del Ayuntamiento de Arcos (Cádiz), donde gobierna el PP en coalición con los tres ediles de Aipro.

En una convocatoria de prensa realizada este miércoles, ambos ediles, con cargos en delegaciones municipales, se han mostrado abiertos a seguir formando parte del gobierno local a pesar de abandonar el partido de la coalición, lanzándole ese órdago al alcalde popular, Miguel Rodríguez, para que siga contando con ellos.

"Nuestra intención es seguir trabajando por Arcos de la Frontera como hasta ahora hemos estado haciendo", ha manifestado Fran Pérez, quien ha señalado que la decisión tomada ha sido "muy dolorosa" y "muy meditada" y que "en esta vida hay que tomar ciertas decisiones para en este caso encontrar el camino correcto".

Sobre los motivos que les han llevado a abandonar el partido en el que militaban, Fran Pérez ha hablado de no haberse sentido "arropados" por Aipro "en algunas decisiones y en algunos momentos que hemos creído que así debía de ser", sin querer entrar en más detalles.

Pese a la salida de ambos del partido de coalición, Pérez ha aclarado a la ciudadanía que "en ningún momento está en riesgo el gobierno actual" y que ambos "seguimos trabajando igual, lo único que cambia es dejamos de pertenecer a Aipro".

Está previsto que esta formación política ofrezca una rueda de prensa esta tarde para abordar la marcha de dos de sus concejales, lo que deja a la formación con un único representante en el gobierno local y en la corporación municipal.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones de mayo de 2023 el PP obtuvo nueve de los 21 concejales del Ayuntamiento de Arcos, por lo que llegó a un pacto de gobierno con Aipro, con tres representantes, para alcanzar la mayoría necesaria. El resto de la corporación se completa con ocho ediles del PSOE y uno de IU.