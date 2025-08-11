Más de un millar de personas desalojadas por el incendio Tarifa: hay incluso viviendas en llamas

El fuego, que se declaró a las 14:20 horas, ha obligado a activar la fase de emergencia en situación operativa 1 y ha motivado los primeros desalojos preventivos en la zona de Atlanterra por la proximidad del humo. Según el Ayuntamiento de Tarifa, varios vecinos han abandonado la zona de forma voluntaria, mientras se registraban retenciones en los accesos debido a la salida de vehículos desde playas y chiringuitos. La Junta ha informado de que hay más un millar de personas desalojadas por el incendio. De hecho, en vídeos por RRSS se puede ver cómo las llamas han llegado a viviendas.

El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido “mucha precaución” a quienes se encuentren en el área y ha recordado que la fuerza del viento de levante, con rachas de hasta 50 km/h, complica las labores de extinción.

Despliegue de medios aéreos y terrestres

El operativo del Infoca ha pasado de cinco a 14 medios aéreos en pocas horas, incluyendo tres helicópteros semipesados, dos pesados, uno ligero, dos aviones anfibios, cuatro aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. Sobre el terreno trabajan cinco autobombas, ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de medio ambiente y dos Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, entre otros efectivos.

También colaboran la Policía Local, la Guardia Civil y unidades del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Antecedente reciente

Este incendio llega apenas dos días después de darse por extinguido el declarado el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a 283 hectáreas y obligó al desalojo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

Los helicópteros del Plan Infoca realizan maniobras de carga de agua directamente desde la playa de Los Alemanes, en Zahara de los Atunes, para combatir el incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, muy cerca de la playa de Bolonia. Los propios bañistas graban con sus móviles el descenso del aparato sobre la lámina de agua, el despliegue del “bambi bucket” (cubo de carga) y la extracción de miles de litros en pocos segundos antes de emprender rumbo hacia el frente de llamas. La maniobra ha llamado la atención por su precisión y cercanía a bañistas que, sorprendidos, observaban el despliegue aéreo.