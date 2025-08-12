El flanco derecho del incendio de Tarifa "sigue vivo y virulento": quedan "tres focos activos"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio forestal que el lunes se inició en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) sigue activo pero que tras analizar la situación actual se va a permitir la vuelta selectiva de quienes tuvieron que ser desalojados este lunes.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Zahara de los Atunes, el consejero ha explicado que hay desplegados más de 200 efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia y que quedan "tres focos activos" en el flanco derecho del incendio forestal, el cual "sigue vivo y virulento".

Incendio en Tarifa (Cádiz) Roman Rios Agencia EFE

En concreto, respecto a los desalojados de urbanizaciones como Atlanterra y playa de los Alemanes y del hotel El Cortijo, el consejero ha indicado que no podrán volver a sus ubicaciones originales al estar próximos a ese flanco, aún sin controlar, aunque sí se va a permitir la vuelta a quienes se hospedan en los hoteles Meliá, Atlántico y Varadero y en las urbanizaciones más altas, como Mar de Plata, Almadraba, Atlanterra-Playa y Jardines de Zahara, al estar ubicados más al sur.