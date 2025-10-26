La Guardia Civil frustra dos alijos de hachís en Barbate

La Guardia Civil ha impedido en las últimas horas la introducción de dos cargamentos de hachís en la costa de Barbate (Cádiz) y ha detenido a un hombre, en el marco de sendas actuaciones desarrolladas por agentes del Puesto de Barbate y de la Patrulla Fiscal y de Fronteras del municipio.

Según ha informado el Instituto Armado en la noche del sábado, la primera intervención se produjo sobre las 19:00 horas de ayer en la zona de Caños de Meca, cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación que navegaba de forma sospechosa hacia la costa.

Los agentes desplegados en la zona interceptaron la lancha y detuvieron a una persona, además de intervenir siete sacos de hachís, cuyo peso está aún pendiente de determinar.

En una segunda actuación, la Patrulla Fiscal y de Fronteras localizó en el puerto deportivo de Barbate una embarcación recreativa con un doble fondo en el que se hallaron otros siete fardos de hachís.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.