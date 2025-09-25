Un incendio calcina parte de una línea de producción de Acerinox en Los Barrios (Cádiz)

Parte de una línea de producción de la fábrica de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) ha quedado calcinada como consecuencia de un incendio que ha tenido lugar esta madrugada por circunstancias que están siendo investigadas.

Según han informado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, el incendio se ha originado en torno a las 5.30 horas en una de las líneas de decapado del departamento de laminación en frío recocido.

A la llegada de los Bomberos, el fuego se encontraba en pleno desarrollo, por lo que procedieron a la extinción en coordinación con el equipo de intervención de la empresa, que ya se encontraba realizando labores de extinción en el lugar.

La línea, que es mucho más larga, no ha quedado calcinada en su totalidad, pero sí todo el tramo afectado por el fuego, así como el techo de la nave en esa zona.

Un trabajador ha tenido que ser atendido en el lugar por el servicio médico de la empresa por inhalación de humo, pero no revestía gravedad y recibió el alta poco después.

El incendio fue completamente controlado gracias a la intervención de los Bomberos con seis vehículos y siete efectivos.