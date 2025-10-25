Un instituto de Jerez expulsa a los alumnos implicados en un caso de acoso escolar

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Francisco Romero Vargas, de Jerez de la Frontera, ha expulsado a los alumnos implicados presuntamente en un caso de acoso escolar tras detectar comentarios ofensivos contra una compañera, y ha activado el protocolo de acoso y prevención de conductas autolíticas.

Según ha informado este viernes la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el pasado 20 de octubre la dirección recibió información sobre notas y comentarios escritos con expresiones humillantes y amenazantes dirigidas a una alumna. La alerta se produjo tras la intervención de un compañero en una reunión con la Jefatura de Estudios.

Ese mismo día, la alumna trasladó directamente al centro los hechos, lo que motivó la apertura de una investigación para determinar la autoría de las agresiones, en coordinación con la inspección educativa. El instituto ha mantenido comunicación constante con la familia de la menor durante todo el proceso.

El 23 de octubre, tras analizar las situaciones y los distintos contactos mantenidos con la familia, el centro aplicó medidas disciplinarias consistentes en la expulsión de los alumnos implicados en la difusión de los comentarios ofensivos. Además, se activó el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas, también supervisado por la inspección educativa.