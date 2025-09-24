Moreno pide por carta a Montero una reunión con el Gobierno y el Ayuntamientode Cádiz para concretar el convenio del hospital

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha remitido una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que solicita la convocatoria de una reunión urgente de carácter técnico entre Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz para "concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible" para el nuevo hospital de la capital gaditana tras el ofrecimiento de terrenos de la antigua fábrica de CASA en la Zona Franca.

Con esta misiva, adelantada por la cadena Ser y consultada por Europa Press, Moreno responde a la carta que le dirigió Montero el pasado 12 de septiembre anunciando el ofrecimiento de la Zona Franca de Cádiz para ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la ciudad.

En primer lugar, el presidente de la Junta traslada a Montero el "indudable compromiso del Gobierno andaluz con este proyecto crucial para Cádiz" y le recuerda que su Ejecutivo "aprobó en marzo de 2023 el Plan Funcional del nuevo Hospital de Cádiz, un proyecto que busca atender una reivindicación histórica de los gaditanos y gaditanas, así como ofrecer una atención sanitaria más eficaz a la población, objetivo por el que trabajamos día a día y que, estoy seguro, comparte con nosotros el Gobierno de España".

"INFORMACIÓN CONCRETA Y VERAZ SOBRE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO"

Para "avanzar" en este objetivo, Moreno reclama "una reunión urgente, de carácter técnico, en la que participen el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz a fin de concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible".

En su opinión, es "fundamental que demos pasos firmes y seguros para trasladar a la ciudadanía información concreta y veraz sobre los términos del convenio".

Por último, Moreno traslada a Montero que tanto el equipo de la Consejería de Salud y Consumo como el Gobierno de la Junta de Andalucía en su conjunto "están a su disposición para llegar a un acuerdo fructífero en beneficio de los intereses de los gaditanos y gaditanas cuanto antes".

La ministra de Hacienda anunció el pasado 12 de septiembre que "la Zona Franca va a poner a disposición de la Junta de Andalucía una parcela gratuitamente para albergar el hospital" e instó al presidente de la Junta a firmar "de inmediato el convenio conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible". "Se acabó que por una razón o por otra nunca se asuma la responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en el tratamiento sanitario que es necesario", subrayó entonces.