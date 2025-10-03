Óscar Puente acusado de querer cerrar un importante aeropuerto andaluz

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha denunciado este viernes la falta de respuesta del Ministerio de Fomento, dirigido por Óscar Puente, a los intentos de Ryanair de mantener operaciones en el aeropuerto jerezano y ha asegurado que el Ejecutivo central "quiere cerrarlo y que muera por inanición y falta de vuelos".

García-Pelayo ha explicado en declaraciones a los medios que la aerolínea intentó en tres ocasiones contactar con el ministro para ofrecer alternativas, sin obtener contestación. "No sé si es mala fe, ganas de hacer daño, desidia o desinterés. Le diría que ponga menos Twitter y se dedique más a trabajar y resolver los problemas de los españoles", ha declarado.

La regidora ha criticado que mientras Málaga incrementará nueve vuelos de Ryanair, Jerez no recibe la misma atención. Ha denunciado la estrategia del "sándwich" entre los aeropuertos de Málaga y Sevilla y reclama "la misma apuesta por Jerez".

García-Pelayo ha insistido en que la falta de respuesta del Gobierno supone un "desprecio a la ciudad" y ha recordado que su administración representa a todos los ciudadanos, independientemente de su voto. "No tiene sentido que estemos apostando por un Polo Aeronáutico, por el desarrollo tecnológico o por ser Capital Europea de la Cultura, si luego no tenemos cómo llegar a Jerez".

Ha exigido que el aeropuerto reciba la misma promoción, apoyo e inversiones que cualquier otra ciudad, porque los jerezanos "merecen las mismas oportunidades para viajar, atraer empresas y consolidar proyectos culturales y económicos", subraya.