La pesca en Conil cae un 50% en menos de 10 años

La actividad pesquera en Conil de la Frontera (Cádiz) ha caído casi a la mitad, un 48,8%, en nueve años, entre 2015 y 2024, una situación que pone en riesgo «la viabilidad económica» de más de 200 familias que forman la flota pesquera artesanal de la localidad.

La proliferación en estos años del alga asiática, «que invade las redes y reduce la eficacia de las faenas»; las alteraciones derivadas del cambio climático, «que modifican los ciclos y migraciones de las especies» y la presencia estable del atún rojo en las costas, «convertido en depredador permanente» que reduce las capturas para los pescadores, son algunas de las causas de este descenso de la actividad en la localidad gaditana. Así lo explicó la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72) en un comunicado en el que hace público «un diagnóstico de máxima gravedad» sobre la evolución de la actividad durante el período 2015–2024.

Los datos históricos, indican en su diagnóstico, muestran que la producción ha caído de 711.829 kilos en 2015 a 364.632 kilos en 2024, lo que representa un descenso del 48,8%. Las ventas en lonja han resistido gracias al elevado precio en primera venta, pero también han sufrido una caída del 15,17%, equivalente a 692.991,13 euros menos, pasando de 4.569.093,26 euros en 2015 a 3.876.102,13 en 2024.

«El año 2025 se confirma como uno de los peores registrados, con descensos significativos en volumen de capturas y facturación, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de más de 200 familias que forman la flota pesquera del puerto pesquero de Conil», aseveran. Advierten de que las familias que viven de la flota pesquera «afrontan costes fijos y variables elevados –cotizaciones, pólizas, aparejos, carnadas y combustible– mientras sus ingresos caen notablemente». «Muchas jornadas terminan con descargas muy por debajo de lo necesario o con redes inutilizadas por algas. Un ejemplo reciente son las embarcaciones asociadas ‘Nuevo Bartolito’, ‘Mi niña soledad’, ‘Mi Nuevo puente Suazo’ y ‘Depredador 2’, que regresaron con toda su faena perdida por la presencia masiva de alga asiática en sus artes de pesca», indican. Por ello, la OPP72 solicita a las autoridades «la adopción inmediata de medidas» como programas de gestión del alga asiática en las que cuente «la opinión del sector pesquero» y políticas «adaptadas a los efectos del cambio climático en la pesca artesanal», así como una regulación específica sobre la presencia del atún rojo en las costas y «apoyos financieros directos a la pesca artesanal para garantizar su viabilidad». La situación «requiere de respuestas rápidas y eficientes » porque «los datos demuestran que nuestro sector local está en una situación bastante complicada, con la incertidumbre de cómo afrontar el futuro».