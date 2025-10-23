Un camión derriba parte de un acueducto del siglo XIX en Algeciras

Un camión ha derribado esta jueves en Algeciras (Cádiz) uno de los Arcos de El Cobre, un acueducto del siglo XIX, cuando intentaba pasar por debajo de su estructura. Los hechos se han producido alrededor de las 7.30 horas, cuando el camión circulaba por la zona, próxima a un polígono industrial y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, que han comprobado que el vehículo contaba con el seguro y en vigor y que el conductor se encontraba en condiciones aptas para la conducción.

También se han desplazado a la zona técnicos de Urbanismo y de Cultura, para valorar los daños sufridos por la estructura, protegida con grado 2 por la Junta de Andalucía. En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que ha puesto ya en marcha los mecanismos que permitirán la reconstrucción de los Arcos de El Cobre.

Para ello, ya se ha comenzado a redactar los preceptivos informes que servirán tanto para evaluar y cuantificar los daños provocados, como para establecer los mecanismos de rehabilitación del arco afectado, que sufrió también daños por la colisión de un camión en los años ochenta. El camión ha resultado averiado a consecuencias del accidente, por lo que tendrá que ser retirado por otro vehículo. Asimismo, los escombros derivados del hecho ya han sido igualmente retirados, quedando la zona cerrada a la circulación rodada y de personas por razones de seguridad.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que la estructura "se va a restaurar lo antes posible, y que ele Ayuntamiento reclamará por todas las vías los costes que se deriven de esta actuación. Vamos a exigir todas las responsabilidades que se deriven de estos hechos". Los Arcos de El Cobre forman parte de la infraestructura conocida como el Acueducto de Algeciras, que se comenzó a construir en el siglo XVIII para abastecer de agua a la ciudad, en pleno proceso de reconstrucción en esa época tras la salida de los habitantes españoles de Gibraltar.