Los cazadores y el «colapso» de la Junta: 1.000 trámites por resolver

La Federación Andaluza de Caza denunció ayer el «colapso» de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que acumula más de mil expedientes y trámites en materia de caza sin resolver debido a la falta de personal técnico y administrativo.

Según informó en un comunicado, este problema es especialmente grave en la Delegación Territorial de Sevilla, que acumula casi 500 expedientes con demora y pendientes de tramitar desde inicios del 2024, lo que está provocando malestar, enormes perjuicios y situaciones conflictivas en las sociedades de caza y titulares de cotos. Pese a que esta situación es generalizada en todo el territorio andaluz, Jaén y Almería son las otras dos provincias –junto con Sevilla– que más expedientes sin resolver acumulan debido a la falta de personal en sus delegaciones territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Por su parte, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad indicó que son «plenamente conscientes del esfuerzo y la implicación de las sociedades de cazadores», así como de la importancia de su actividad en la conservación del medio natural y en la economía rural de Andalucía.

Además, añadió que durante las últimas semanas, se mantuvieron reuniones con la Federación de Caza, «en las que se ha informado con total transparencia de las medidas que ya se están adoptando para reforzar la capacidad técnica y administrativa de las delegaciones territoriales», y actualmente está en fase de formalización un contrato específico destinado a incrementar el apoyo técnico, así como un refuerzo de plantilla mediante incorporación de interinos que permita descongestionar la situación y la puesta en marcha de un software que digitalizará los procesos y acelerará los tiempos de gestión.