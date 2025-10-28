El Colegio de Economistas alerta de un déficit de 45.000 viviendas en Málaga

El Colegio de Economistas de Málaga ha elevado hasta 45.000 el déficit de viviendas que sufre la provincia, una cifra muy superior a las 26.000 viviendas que resultarían de aplicar a la provincia las estimaciones generales del Banco de España. El organismo profesional advierte de que el fuerte crecimiento demográfico y la escasez de oferta están provocando una tensión en el mercado inmobiliario que "no se puede solucionar a corto plazo".

Durante la presentación del "Barómetro Económico", que ha tenido lugar este lunes en la sede de la institución, el vicedecano del Colegio, Antonio Pedraza, ha señalado que Málaga "sufre una carencia de entre 35.000 y 45.000 viviendas", un problema "insondable", es decir, que no se puede estudiar con facilidad y que no es coyuntural, sino estructural. A su juicio, la capital, la costa y la provincia "están tensionadas" y el desfase entre oferta y demanda hace que "suba el precio de la vivienda libre con un incremento 12,82% en Málaga, alcanzando un precio de 2.708 euros el metro cuadrado, una cifra totalmente impensable hace unos años", ha añadido el director del Servicio de Estudios, Javier Font.

Ese desfase de cifras se debe a que "Málaga necesita más vivienda porque sigue siendo un foco de atracción para inmigrantes que buscan trabajo muy importante", no es una población "fija", ha matizado Pedraza, sino que "crece constantemente".

En este punto, el vicedecano ha insistido en que esta carencia "no se solucionará en el corto plazo" y que sus efectos van mucho más allá del mercado inmobiliario. "La falta de vivienda perjudica al crecimiento, a la movilidad y al empleo", ha explicado, subrayando que la inmigración “es primordial para el mantenimiento del mercado laboral, y si no hay vivienda, ese flujo se frena”.

"El gran problema que tenemos en España es cuándo vamos a salir de esto", se ha preguntado Pedraza, que ha hecho hincapié en que "el ritmo de creación de vivienda nueva es lento", un problema que "no se acompasa al colchón que existe de demanda".

A nivel nacional "se está equiparando las viviendas nuevas con las nuevas demandas, los nuevos adquirentes de vivienda que llegan", pero -ha alertado el experto- no se tiene en cuenta "la gran bolsa de demandantes que hay esperando" cuando "las condiciones del mercado en cuanto a vivienda son muchos más favorables y alimentan mucho más la demanda".

También ha ligado esta situación "a la carga fiscal que estamos padeciendo". Según ha explicado, los españoles no tienen menos ingresos, al contrario, "la renta disponible de los hogares ha subido un 24% con respecto al mismo periodo del año pasado y la tasa de ahorro acumulada es del 12,4%", lo que quiere decir que se está ahorrando "para consumir". En otras palabras, que los españoles "tienen ahorro amansado para cuando llegue la hora de comprar vivienda", un momento que no llega debido, entre otras cosas, a las "elevadas entradas" que solicitan los bancos y el coste de vida.

A su juicio, tendrán que pasar seis años como mínimo para que "la demanda pueda acompasarse a la oferta que existe en el mercado".

"El tema de la vivienda para Málaga siempre ha sido importante", ha espetado el vicedecano, para recordar a continuación que la construcción llegó a representar en los años antes de la crisis de 2008, "el 7% del PIB provincial". Ahora, ha seguido, "está representando aproximadamente casi el 2%, un dato que es significativo porque la construcción está ayudando al crecimiento de la provincia de Málaga".

Por su parte, el decano del Colegio, Manuel Méndez de Castro, ha coincidido en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva territorial. Considera que la presión sobre la capital y la Costa del Sol "obliga a vertebrar el territorio" y a mejorar las infraestructuras que conectan las áreas metropolitanas. En su opinión, Málaga debe dejar de pensar solo en seguir liderando el crecimiento andaluz para "marcar una senda que sirva de modelo a otras provincias".

Málaga crece más que la media de España

Málaga crecerá un 2,8% en 2025, una cifra superior a la que registrará el resto de la comunidad andaluza (2,4%) y el conjunto de España (2,5%), según las previsiones del Colegio de Economistas de Málaga. Se trata de unos datos que confirman el dinamismo de Málaga, pero que también evidencia que su expansión se enfrenta a otros límites. El director del Servicio de Estudios ha subrayado que "Málaga sigue siendo la que tira de la economía" y que, pese a la desaceleración internacional, "los indicadores de confianza empresarial y creación de empresas siguen creciendo".

El informe apunta, además, que el mantenimiento del crecimiento dependerá de la inversión en infraestructuras, la disponibilidad de vivienda y la mejora de la movilidad. Méndez de Castro advirtió que "el crecimiento económico vendrá del lado de las empresas", pero sin un territorio bien articulado Málaga podría ver comprometido su potencial.

El Colegio concluye que la provincia necesita una estrategia integral que aúne vivienda, transporte e inversión pública para sostener el ciclo expansivo. A día de hoy, la falta de oferta residencial se ha convertido en el principal riesgo para la sostenibilidad del crecimiento malagueño, una economía que sigue batiendo récords, pero que necesita más suelo y planificación para no verse frenada por su propio éxito.

(Noticia en redacción. Habrá ampliación)