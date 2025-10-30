Cómo sacarle partido a tu nómina

Ausencia de comisiones, remuneración y atención personalizada son algunas de las claves para elegir la mejor cuenta nómina. La Cuenta Nómina de Cajamar se alza como una de las más competitivas del mercado, sin comisiones, con una rentabilidad del 2,02 % TAE, una bonificación de hasta 750 euros en efectivo y un gestor personal para atender posibles dudas o cuestiones.

Seleccionar la mejor cuenta nómina se ha convertido en una tarea que requiere atención y tiempo ante el aluvión de ofertas que realizan a diario las entidades financieras. Bonificaciones en efectivo, regalos y devolución de recibos son algunos de los ganchos más frecuentes. Sin embargo, para elegir la cuenta que mejor se adapte a cada una de nuestras necesidades hay tres claves que no se pueden pasar por alto como las comisiones, la rentabilidad y la atención personalizada.

El primer aspecto que debemos examinar es si la cuenta aplica comisiones por administración, mantenimiento, emisión de tarjetas o por operaciones comunes como transferencias o retiradas de efectivo, ya que es fundamental poder realizar esta operativa sin coste adicional.

También es importante conocer de antemano cuál es la rentabilidad que ofrece por los ahorros. De esta manera, se podrá disponer de liquidez sin renunciar a obtener un rendimiento por el dinero acumulado. Asimismo, contar con un asesor a la hora de solucionar las posibles dudas que puedan surgir en el día a día adquiere también una relevancia especial para poder operar sin problema contando siempre con un soporte profesional.

Ventajas exclusivas de la Cuenta Nómina de Cajamar

En este contexto, laCuenta Nómina de Cajamar se presenta como una excelente opción para poder sacar partido a nuestra nómina. Este producto ofrece una rentabilidad del 2,02% TAE hasta un máximo de 20.000 euros y no tiene comisiones de administración ni de mantenimiento siempre que se cumpla, al menos, una de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina con importe igual o superior a 1.200 euros o que la suma del saldo en cuenta, depósitos o mercados financieros sea superior a 20.000 euros.

Además, se podrá contactar con un gestor personal a través de Conecta para poder consultar cualquier duda o cuestión, gestionar y controlar la cuenta desde la App y desde la banca electrónica, asociar una tarjeta para pagar las compras, utilizar Bizum, establecer transferencias periódicas de forma automática, sacar dinero a débito sin comisiones en más de 1.000 cajeros de Grupo Cooperativo Cajamar, solicitar un anticipo de nómina y conseguir beneficios adicionales en otros productos de Cajamar.

¿Cuánto se puede ganar con la nómina?

Tabla de remuneraciones M. G.

Por último, los clientes podrán también beneficiarse de la Promoción Nómina hasta el próximo 31 de diciembre, obteniendo una remuneración de hasta 750 euros, una de las más altas del mercado, y con un único requisito: mantener la domiciliación un mínimo de 36 meses.

*Contenido patrocinado por Cajamar