La consejera de Salud descarta dimitir tras el fallo en el cribado de cáncer de mama

Rocío Hernández dice que sería una "falta de responsabilidad"

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en la presentación del proyecto 'Jardín de la Esperanza', en el Hospital Virgen Macarena. JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS 31/07/2025
La consejera de Salud y Consumo, Rocío HernándezJOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESSEuropa Press
La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha destacado este viernes dimitir tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en Andalucía y ha asegurado que eso sería "lo fácil", ya que la responsabilidad de su departamento es informar a las afectadas y mejorar ese programa de detección precoz.

"Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", ha asegurado la titular del Salud y Consumo en declaraciones a los periodistas al ser preguntada en Granada, donde ha inaugurado el I Encuentro Andaluz de Alcaldes y Concejales de Consumo.

También ha negado que la administración sanitaria haya "minimizado el problema" y ha insistido en que, cuando comenzó a conocer los casos la semana pasada, asumieron las responsabilidad y "desde ese primer momento" se puso en revisión todo el proceso de cribado del cáncer de mama.

