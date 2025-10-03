La consejera de Salud descarta dimitir tras el fallo en el cribado de cáncer de mama

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha destacado este viernes dimitir tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en Andalucía y ha asegurado que eso sería "lo fácil", ya que la responsabilidad de su departamento es informar a las afectadas y mejorar ese programa de detección precoz.

"Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", ha asegurado la titular del Salud y Consumo en declaraciones a los periodistas al ser preguntada en Granada, donde ha inaugurado el I Encuentro Andaluz de Alcaldes y Concejales de Consumo.

También ha negado que la administración sanitaria haya "minimizado el problema" y ha insistido en que, cuando comenzó a conocer los casos la semana pasada, asumieron las responsabilidad y "desde ese primer momento" se puso en revisión todo el proceso de cribado del cáncer de mama.