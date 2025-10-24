Una ex consejera de Salud socialista asegura que es imposible manipular las pruebas de cribado de mama

La ex consejera socialista de Salud, Marina Álvarez (2017-2019), actualmente jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha descartado por completo la posibilidad de que se hayan manipulado datos en las mamografías de algunas pacientes tras la caída del sistema informático esta semana, tal y como ha denunciado la oposición de izquierdas.

"En Andalucía la mamografía por cribado se lleva a cabo por dos radiólogos, para mejorar la sensibilidad tal y como recomienda la Unión Europea. Se utiliza un sistema de información específico que está ligado con la historia de la paciente y ahí el radiólogo refleja la densidad de la mamografía, si existe algún hallazgo y su localización (...) esta información junto a las imágenes de la paciente quedan archivados en su historial clínico y están disponibles para cualquier facultativo o para la propia paciente si quiere disponer de las mismas", ha explicado Álvarez en un vídeo.

Su compañera de hospital, la radióloga Esperanza Elías, respalda esta explicación: "Hacemos doble lectura independiente, cada radiólogo decide si hay una lesión sospechosa y se adopta la actitud más agresiva para aumentar así la detección, si cualquiera de los dos decide que es necesario derivar a la paciente al hospital, se llama a la mujer para hacer las pruebas que correspondan".

Sus voces se unen así a las recogidas esta mañana entre otros profesionales sanitarios andaluces. "No es posible hacer cambios, principalmente porque nuestra responsabilidad es cumplir con la ley de protección de datos (...) solo se pueden hacer una serie de cambios cuando lo solicita un ciudadano, hay una serie de condiciones, entonces realmente no hay forma de hacer eso", explica Luis Santiago Sánchez, responsable de Infraestructuras Digitales del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

María Mercedes Acebal Blanco, radióloga, jefa de servicio del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y coordinadora de las unidades de mama del SAS, coincide en la inverosimilitud de estas acusaciones: "Es imposible porque cuando se hace una mamografía dentro del cribado o una mamografía diagnóstica en un hospital, esas imágenes se vuelcan en el PACS, que es el sistema de almacenamiento de imágenes, y está vinculado a la historia clínica de la paciente. Eso no se puede borrar ni se puede modificar. Los profesionales sanitarios podemos entrar, consultarlo y revisarlo, pero no podemos modificar nada", asevera.

Acebal cree que una posible explicación al cambio de imágenes que han denunciado algunas mujeres, quienes alegan que sus mamografías eran distintas tras el fallo informático, es que en Andalucía se realizan "dos proyecciones por mama" y puede que simplemente se visualizaran unas y otras no debido al referido error. "Cuando el radiólogo revisa las mamografías, puede hacer marcas y hará marcas en la mamografía que esté la lesión, puede estar en una y puede no estar en otra", explica Acebal quien además matiza que las imágenes pueden tener anotaciones de distintos radiólogos, de ahí que pudiera haber cambios en los nombres del médico.