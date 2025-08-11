Andalucía Laica exige "una investigación independiente" del incendio de la Mezquita de Córdoba

La asociación Andalucía Laica exige que las Administraciones Públicas "recuperen la Mezquita de Córdoba como Propiedad Pública". En un comunicado remitido a los medios, la ONG reclama "una investigación independiente y transparente de las causas" del incendio en su interior, así como que se determinen "los errores en su protección". El monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, sufrió daños que requieren una intervención rápida.

Andalucía Laica detalla que "ante un patrimonio cultural tan relevante debemos considerarnos custodios en su preservación y legado a generaciones futuras". "Es común que en monumentos con gestión privada se prime el rendimiento económico y se escatimen medidas de control y seguridad", se explica en la comunicación de la organización cuyo portavoz es Miguel Ángel López.

La mezquita fue Propiedad Pública desde su conquista en 1236 por el reino de Castilla. "La Iglesia Católica ha disfrutado de su uso y explotación pero las decisiones importantes siempre eran tomadas por el Estado. La Iglesia sólo figura como propietaria por su inmatriculación en 2006, gracias a Leyes Hipotecarias de 1946 y 1998 que la convierten de forma ilegítima en sujeto de Derecho Público. No es admisible que las Administraciones Públicas ignoren el expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia católica", argumentan.

A juicio de Andalucía Laica hay preguntas que deben tener respuesta. "Al inmatricular la Mezquita y arrogarse su propiedad, la Iglesia católica se hace responsable de su conservación y de las prácticas de riesgo dentro de la misma. ¿Se estaban cargando baterías de maquinaria de limpieza (baterías que no se permite que viajen en trenes por peligro de incendio) y que en la misma capilla, que se utilizaba como almacén, había almacenadas sillas de madera y otros materiales combustibles? Si es así, exigimos que se depuren responsabilidades", explican.

Otra cuestión que ponen sobre la mesa es a quién corresponde costear la restauración, porque "recordamos que el Cabildo catedralicio recaudó, sólo el último año, 22 millones de euros, libres de impuestos, en entradas al monumento", así que "sería injusto que las administraciones públicas (toda la ciudadanía) sufragaran la restauración".

Andalucía Laica, organización territorial de Europa Laica, desde la defensa de la laicidad y contraria a los privilegios, considera "urgente anular las inmatriculaciones y que el Pueblo recupere sus monumentos y las decisiones sobre su uso y protección".