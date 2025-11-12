Atribuyen a Zurbarán un cuadro desconocido de la últimos años del pintor en Madrid

Un cuadro desconocido hasta ahora, denominado 'La Virgen con el Niño sosteniendo la cruz' y que pertenece a la colección Delgado, de Córdoba, ha sido atribuido a Francisco de Zurbarán, concretamente al periodo que el pintor vivió en Madrid donde falleció en 1664.

De 'La Virgen con el Niño sosteniendo la cruz' no existía ninguna referencia histórica conocida, ha explicado a EFE el propietario de la colección Delgado, Adolfo Ferrín, quien localizó el cuadro en Alemania donde "probablemente se encontraba desde el siglo XIX".

Tras su localización, la obra, que a partir de este miércoles forma parte de la exposición permanente de la colección Delgado en el Museo de Antequera (Málaga), fue estudiada por Ignacio Cano Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla y especialista en el pintor, que es quien lo atribuye al pintor del Siglo de Oro.

Ignacio Cano, que califica la obra como "delicada pintura" que, según sus características la sitúan "con claridad en la producción de los últimos años de Zurbarán, época que el pintor pasó en Madrid".

Esta época, según el especialista en Zurbarán, se caracteriza por producirse un "cambio muy perceptible" en la trayectoria artística del pintor extremeño porque "abandona casi por completo la producción de ciclos pictóricos para dedicarse a obras de carácter más íntimo y devocional, de menor formato y en su mayor parte protagonizadas por la sagrada familia o solamente por la virgen y el niño, como en esta ocasión".

La pintura comparte características, como por ejemplo la forma de la cabeza de la virgen, con otras obras conocidas con anterioridad del pintor en su etapa madrileña, por lo que permite fecharla entre 1658 y 1660.

Excepcional estado de conservación

'La Virgen con el Niño sosteniendo la cruz' se encontraba en un estado de conservación "excepcional", según ha afirmado Ferrín, quien ha añadido que "solo han tenido que quitarle el barniz que lo recubría".

Este "rigor" en la conservación hizo que el coleccionista no dudase a la hora de recuperar para "nuestro patrimonio nacional" esta obra que ha sido analizada por el Estudio de Restauración Icono I&R de Madrid.

Así, Rafael Romero, cofundador de este estudio de restauración, ha resaltado que en esta obra se pone de manifiesto la fase "más tardía" en la creatividad de Zurbarán, que usa técnicas en consonancia a las que se utilizaban en la Corte en ese momento.

Un ejemplo de ello es el lapislázuli que emplea el pintor en el manto así como la forma de preparar el lienzo a la "manera madrileña", que es totalmente diferente a como lo había hecho durante su etapa sevillana.

Romero ha puesto de manifiesto que Zurbarán despliega una técnica de "extremada sensibilidad y efectos atmosféricos, tanto en el tratamiento como en el uso del color, en una obra que se ha preservado perfectamente".

Etapa madrileña de Zurbarán

Francisco de Zurbarán vivió en Madrid los últimos seis años de su vida, aunque sólo cuatro de ellos continúo pintando, ya que enfermó y murió, según ha recordado Adolfo Ferrín.

En esta última etapa el artista pintó unas treinta obras "de las que no hay ninguna duda que son íntegramente suyas", no como en su etapa sevillana donde tenía más de cuarenta personas en el taller "y hay obras que pueden tener más de sus ayudantes".

El coleccionista ha insistido en que la "emotividad" es uno de los rasgos de esta etapa en la que las obras eran encargos para particulares.

El cuadro forma parte ya del grupo de 42 obras de la Colección Delgado que se exhiben, por cesión, en principio hasta junio de 2029, en el Museo de Antequera entre las que se encuentran las de grandes maestros como Velázquez, Murillo, Goya o Valdés Leal.