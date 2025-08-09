Córdoba recupera la calma: la Mezquita abrirá este sábado

Los bomberos han logrado extinguir completamente el incendio declarado este viernes en una capilla lateral y en la cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba, aunque esta noche permanecerá una dotación en la zona para realizar labores de vigilancia y enfriar las paredes afectadas. Además, el personal de mantenimiento de la catedral está trabajando en labores de limpieza, por lo que este sábado el templo abrirá en el horario habitual.

Junto al cuerpo municipal de bomberos y el personal de mantenimiento, se deslpegarán agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por las llamas, que han comenzado pasadas las 21.00 horas, según ha informado el Consistorio cordobés en un comunicado.

La zona afectada estará acotada según las indicaciones que trasladen los técnicos.

EL ALCALDE RECONOCE "DAÑOS", QUE SERÁN EVALUADOS A LA LUZ DEL DÍA

El fuego ha comenzado en la zona Almanzor de la Mezquita y ha afectado a una capilla y a la cubierta, que han sufrido "daños", si bien habrá que esperar a una inspección posterior para determinar el alcance, ha trasladado el alcalde de la ciudad, José María Bellido, que sí ha avanzado que "no va a ser una catástrofe", sino que "el monumento está a salvo".

Aunque habrá que esperar al avance de las investigaciones para determinar el origen exacto del incendio, las primeras pesquisas apuntan a que se podría haber iniciado por un fallo en una máquina de limpieza situada entre la capilla del baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, ambas ubicadas en la zona del almanzor, ha indicado el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

Al comenzar el fuego, se ha activado el plan de autoprotección y se han acercado, inicialmente, tres dotaciones de bomberos, a las que se les han ido sumando más unidades. Los efectivos de emergencias han logrado controlar la situación pasadas las doce menos diez, aunque han permanecido trabajando para enfriar la zona y evitar que se reavivara.

"A todos nos ha dado un vuelco al corazón", ha admitido el regidor, que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y calma" y ha agradecido el trabajo de los bomberos, que han evitado "una catástrofe".

Durante las labores, un efectivo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha sido "evacuado del lugar tras sufrir un golpe de calor por las labores de extinción", según ha confirmado el Ayuntamiento.