Gripe aviar

La gripe aviar continúa su expansión: 20 aves muertas halladas en Córdoba

Varias cigüeñas blancas entre los cadáveres localizados

La gripe aviar, preocupa
Una veintena de aves han aparecido muertas este jueves junto al río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba y técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya se han desplazado hasta la zona para recoger los restos y analizar si se debe a la presencia de la gripe aviar en la zona.

Un vecino que transitaba por el lugar ha dado la alerta a las autoridades y fuentes de la administración regional han informado a EFE de que los agentes de Medio Ambiente y técnicos de la agencia Amaya han recogido los cadáveres de las aves, que se enviarán al Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga para concretar si las muertes se deben a la gripe aviar.

Los cadáveres de las aves muertas pertenecen a varias cigüeñas blancas, así como ejemplares garcillas, palomas y milanos negros.

Tras acordonar la zona, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil también se han desplazado para investigar lo ocurrido y tratar de determinar si la gripe aviar es la responsable de las muertes, una enfermedad que ya se ha localizado en zonas de Sevilla y Huelva.

