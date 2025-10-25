Localizada en buen estado la menor desaparecida en Hinojosa, que ingresa en un centro tutelado

La Guardia Civil de Córdoba ha localizado en buen estado a la menor de 15 años desaparecida en Hinojosa del Duque, que ha ingresado en un centro tutelado de la provincia.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. La Guardia Civil mantenía abierto un operativo de búsqueda de la menor cuya familia había denunciado su desaparición.

El Ayuntamiento de Hinojosa se había unido al llamamiento de búsqueda y pedía en sus redes sociales a los vecinos que contactaran con el Instituto Armado o la Policía Local de Hinojosa si tenían cualquier información.

La menor, que responde a las iniciales A.D.J y de 15 años de edad, desapareció acompañada de su perro. Llevaba suéter rosa y pantalones negros en el momento de su desaparición.