La Guardia Civil desarrolla una gran operación contra la droga en Bujalance

Agentes de la Guardia Civil están desarrollando desde las primeras horas de este miércoles una importante operación contra el tráfico de droga en la localidad cordobesa de Bujalance.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que en el operativo contra el narcotráfico, que se podría prolongar durante todo el día, están participando cerca de 70 agentes especializados procedentes de las comandancias de Córdoba y otras provincias limítrofes que han aportando agentes y material.

Además, también está operativo un helicóptero y varias unidades caninas especializas en la búsqueda y detección de sustancias estupefacientes, mientras que se están llevando a cabo varios registros en la localidad y se prevén varias detenciones a lo largo de la jornada, así como el decomiso de una importante cantidad de droga.