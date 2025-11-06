Ocho detenidos al desmantelar siete puntos de droga muy activos en Baena, Córdoba

Agentes de la Guardia Civil han detenido a ocho personas tras desmantelar hasta siete puntos de cultivo y venta de droga "muy activos" que operaban en la localidad cordobesa de Baena.

El instituto armado ha informado en una nota de que la actuación coordinada permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas, por lo que se procedió al registro de siete inmuebles ante los indicios de menudeo de sustancias estupefacientes.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de ocho personas, al desmantelamiento de siete puntos de venta de drogas muy activos en la localidad y a la intervención de 55 papelinas de “revoltillo” (heroína y cocaína), 185 gramos de MMDA, 230 gramos de marihuana en cogollos, 31 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 21,3 gramos de hachís, además de 5 plantas de marihuana en estado avanzado de crecimiento.

Asimismo, se ha intervenido en uno de los domicilios una escopeta de cañones recortados, dispuesta para su uso, y varias armas simuladas, así como multitud de joyas, maquinaria y efectos que, previsiblemente, los compradores entregaban como pago por las sustancias, y dinero en metálico.

En coordinación con personal de Endesa se llevó a cabo inspección en tres de las viviendas ubicadas en la zona, lo que permitió confirmar la conexión de forma fraudulenta a la red de las mismas, siendo hallada en una de ellas una plantación de marihuana y material dispuesto para la instalación de plantaciones “indoor”.