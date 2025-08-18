Octavo caso de golpe de calor en Andalucía: muere un vecino de La Rambla mientras paseaba

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 77 años de edad de La Rambla (Córdoba) por golpe de calor, habiéndose producido su muerte este pasado domingo, 17 de agosto, en el Hospital de Montilla, donde fue ingresado "tras haber estado expuesto a altas temperaturas en la vía pública", mientras paseaba.

El fallecido, según han precisado a Europa Press fuentes de Salud, "presentaba patología de base, estando clasificado dentro del grupo de riesgo 1, por sus factores de riesgo individuales". Además, "el día en el que se produjo la exposición el nivel de riesgo era 2, según fuentes de Meteosalud (Ministerio de Sanidad), y la temperatura registrada por Aemet alcanzó los 45,2 grados".

Se trata de la octava muerte que se registra en Andalucía por golpe de calor desde que se activó el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025 el pasado 16 de mayo.

En concreto, según han indicado a Europa Press fuentes de Salud, los fallecidos son: un hombre 58 años de edad, en Córdoba, el pasado 22 de junio; un hombre de 75 años, en Córdoba, el pasado 2 de julio; un hombre de 86 años, en Almería (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 33 años, en Huelva (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 72 años Córdoba (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 22 años, en Jaén (entre 13 de julio y 11 de agosto), una mujer 61 años, en Cádiz (entre 13 de julio y 11 de agosto), y el caso de ahora, un hombre 77 años, en La Rambla (Córdoba), ayer 17 de agosto.

La mitad de Córdoba

En la provincia de Córdoba se han registrado la mitad de estos fallecimientos, el primero, el pasado 22 de junio, fue un hombre de 58 años que sufrió el golpe de calor mientras trabajaba al aire libre colocando un cartel en Córdoba capital, mientras que el segundo fue un vecino de Veredón de los Frailes, en la barriada periférica cordobesa de Villarrubia, que murió el pasado 2 de julio tras sufrir el golpe de calor mientras realizaba actividades de ocio al aire libre.

El tercer fallecido por golpe de calor en lo que va de año en Córdoba fue un un hombre de 72 años, con factor de especial de riesgo, que falleció en su vivienda de Córdoba a mediados de julio, tras haber estado expuesto a altas temperaturas, mientras que ahora el cuarto fallecido, según ha informado ya en sus redes sociales el Ayuntamiento de La Rambla, ha sido el exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano, de 77 años y vecino de la localidad, como consecuencia del "extremo calor" y cuando se encontraba paseando por un camino del término municipal.