El presidente de Icomos España visita este martes la Mezquita para observar los efectos del incendio

El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina, acude este martes la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde será recibido por el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en el marco de una visita de carácter técnico para conocer, en el propio monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, los efectos que ha tenido el incendio que sufrió el pasado viernes 8 de agosto.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, ha avanzado que la visita de este responsable de Icomos, es decir, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco, la lleva a cabo para "interesarse" por lo ocurrido y mantener "un encuentro" con responsables de la institución capitular.

Ello supone, según ha asegurado Jiménez, "una muestra más" de la "transparencia" con la actúa el Cabildo Catedral de Córdoba, ya que en la institución capitular no van "a tomar ni iniciativas ni decisiones que no estén supervisadas y aprobadas por todas las administraciones competentes", en cuanto al plan de actuación para la restauración de las dos capillas del interior del templo que han resultado dañadas por el fuego.

En este contexto se enmarca la llegada este martes a Córdoba del presidente de Icomos España, organización que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en España, en este caso "para hacer una visita técnica", aunque, según ha indicado Jiménez, "ya estuvimos hablando con él, y también le enviamos el informe previo" de los daños sufridos en la Mezquita por el incendio y, de hecho, "hemos estado en contacto permanente" con Icomos.

Precisamente y a través de sus redes sociales, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha querido "destacar la rápida actuación de los bomberos y de las autoridades locales, que permitió controlar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral del centro histórico de Córdoba, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", la cual "permanece plenamente movilizada junto a España para garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional".