El pueblo de Córdoba que opta a ser Capital del Turismo 2025

Un municipio de Córdoba ha conseguido ser parte de los diez pueblos finalistas seleccionados en la novena edición del certamen Capital del Turismo Rural 2025 de la plataforma de reservas EscapadaRural.com, cuya votación ya ha arrancado.

Se trata de Zuheros, un pueblo del sur de la provincia cordobesa que cuenta con poco más de 600 habitantes. A la lista se unen Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Vizcaya), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zagaroza), Valtierra (Navarra) y Vielha (Lleida), según un comunicado emitido este martes por la plataforma.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 26 de octubre en su página web y el 29 de octubre se dará a conocer el ganador, que cogerá el relevo del municipio de Santa Eulalia de Oscos (Asturias), Capital del Turismo 2024.

A través de este concurso, la plataforma busca distinguir el destino rural favorito de los viajeros en España. A lo largo de sus ocho ediciones, el certamen ha puesto en el mapa a 80 municipios de toda España, "cumpliendo su objetivo de ayudar a incrementar su visibilidad y posicionarse como un destino rural de relevancia contribuyen así al desarrollo local", han señalado desde Escapadarural.com

En estos ocho años las capitales de turismo rural han sido Santa Eulalia de Oscos (Asturias), Campo Lameiro (Pontevedra), Cazorla (Jaén), Olvera (Cádiz), Potes (Cantabria), Santillana del Mar (Cantabria), Aínsa-Sobrarbe (Huesca) y Sigüenza (Guadalajara).