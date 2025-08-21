Reabre al tráfico el puente Villa del Río (Córdoba) tras una inversión de 4,5 millones

La Junta de Andalucía ha reabierto hoy al tráfico el histórico puente de hierro de Villa del Río, que vuelve a estar en servicio con un carril por sentido después de someterse a las obras de rehabilitación y ampliación. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha invertido 4,5 millones de euros en la reparación de este puente, que mejorará su seguridad vial al pasar de uno a dos carriles de circulación.

El puente, que data de principios del siglo XX, presentaba deficiencias, limitaciones de tonelaje para tráfico pesado y una anchura de apenas cinco metros que sólo permitía un sentido de circulación. Con 213 metros de longitud, está formado por cinco bóvedas de fábrica y tres vanos en celosía metálica con forma de arco roblonados con tablero inferior tipo Eiffel. Las obras emprendidas por la Junta de Andalucía, que han contado con cofinanciación Feder, han conseguido la ampliación del tablero a 12,8 metros, con de dos carriles, uno por sentido, de 3,5 metros y condiciones más segura para el paso de camiones y vehículos de gran tonelaje.

Esta obra, según ha indicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, “no sólo supondrá una mejora de la seguridad, sino también será clave para el desarrollo económico de Villa del Río y su entorno, ya que este puente conecta el núcleo urbano con el polígono industrial El Pelícano”. Asimismo, la consejera ha resaltado “la enorme complejidad de una obra, que mejora las prestaciones del puente conservando su patrimonio”.

Para llevar a cabo la obra de rehabilitación y ampliación, se ha requerido el desmontaje y posterior montaje del puente en su lugar original. Antes de que las estructuras se izaran y depositaran en una plataforma contigua para su reparación, se instaló un puente o desvío provisional para mantener el tráfico de la carretera A-3101

Las maniobras se llevaron a cabo por fases y requirieron de grúas de gran tonelaje en diferentes posiciones, elevación mediante gatos hidráulicos de los vanos metálicos, desplazamiento mediante carros autopropulsados de las estructuras y, por último, izado y colocación. Una vez se recolocaron las nuevas estructuras ampliadas, se terminó el tablero mediante prelosas sobre las que se hormigonó la losa y el firme y se realizaron las pruebas de carga pertinentes. Por último, se ha procedido a la señalización y pintado del firme antes de su puesta en servicio en el día de hoy.

Tras su reapertura, en breve comenzarán las actuaciones para desmantelar el puente provisional aledaño. Además de iniciar las plantaciones y tareas de reforestación en la zona afectada por las obras.