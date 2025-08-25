Acceso

La vendimia en Montilla-Moriles disminuye a la mitad su producción por el mildiu

Se encuentra al 40% de la recolección, pero los agricultores ya reclaman ayudas

Vista de lavendimia en la Ribeira Sacra (Galicia) este viernes, que se extiende por las principales zonas productoras del país, mientras las organizaciones agrarias denuncian el bajo precio al que los viticultores han de vender la uva y ya cifran las pérdidas en 1.500 millones de euros.
La vendimia se encuentra al 40%
La organización agraria Asaja Córdoba ha informado este lunes de que el estado de la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.

En una nota, el presidente de la Sectorial de Viña de Asaja Córdoba, Juan Manuel Centella, ha explicado que "se confirman las malas expectativas de cosecha debido al mildiu y a la ola de calor tan severa" de las semanas anteriores que va a provocar una disminución de producción del 50% respecto a la campaña pasada, estimándose entre 13 y 15 millones de kilos de uva.

Según ha detallado Centella, ahora se está cosechando la variedad autóctona Pedro Ximenez, ya se han terminado las variedades blancas tempranas y la uva tinta, siendo la producción de esta última de 300.000 kilos, la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.

Al respecto, Asaja espera que "la Administración sea sensible con el sector y habilite las ayudas necesarias para paliar este desastre con unas pérdidas que se estiman entre 15 y 20 millones de euros".

En cuanto a los precios, han subido un 25%, estando en torno a un euro el kilo de uva, aunque este incremento "no podrá compensar las pérdidas tan enormes de producción que se están registrando", ha subrayado la organización agraria.

