¿Crisis de natalidad? Los nacimientos en Andalucía se reducen respecto a 2024

El número de nacimientos en los primeros siete meses del año ascendió a 34.209, lo que supone 159 menos que en el mismo periodo de 2024, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de julio. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 16.606 han sido niñas y 17.603 niños.

De estos nacimientos en Andalucía, la mayor parte, 20.832, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 11.359 tenían entre 30 y 34 años y 9.473 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 6.372 nacimientos fue de madres de entre 25 y 29 años. Los nacidos de mujeres de más de 40 años se elevan a 3.155.

En cuanto a defunciones, en los primeros siete meses del año fallecieron 51.778 personas, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2024.