¿Cuáles son los festivos por el puente de la Constitución en Andalucía?

En Andalucía será festivo el sábado 6 de diciembre y el lunes 8, por lo que la comunidad encadenará tres días no laborables en el primer tramo de ese mes. El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales en Andalucía correspondiente al año 2025, que establece doce festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. A estos doce días se han de añadir dos de carácter local a propuesta de cada municipio.

Así, de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas la comunidad autónoma, para el año 2025 se establecen como días festivos en Andalucía, coincidiendo con festivos nacionales, el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 17 de abril, Jueves Santo, por ser festividades tradicionales en la región, además del 28 de febrero, Día de Andalucía.

A estos días elegidos como fiestas de ámbito autonómico, se añaden las fiestas de ámbito nacional correspondientes a Año Nuevo, 1 de enero; Viernes Santo, 18 de abril; Fiesta del Trabajo, 1 de mayo; Día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto; Fiesta Nacional de España, 12 de octubre; Día de Todos los Santos, 1 de noviembre; Día de la Constitución, 6 de diciembre; Día de la Inmaculada, 8 de diciembre, y día de la Natividad del Señor, 25 de diciembre.

En relación con la fiesta correspondiente a 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, por coincidir con domingo se trasladó al lunes inmediato posterior, es decir, 13 de octubre.