Debate del estado de la Comunidad: un balance a los siete años de Moreno

Juanma Moreno se presentará este jueves ante el Parlamento andaluz para rendir cuentas de su gestión en el que será el último Debate del Estado de la Comunidad al que comparecerá antes de las elecciones regionales de 2026. El PP andaluz adelanta que su presidente hará un «balance positivo» de sus siete años al frente de la Comunidad y que evitará «enfangar» el terreno mediante enfrentamientos con la oposición.

Moreno sacará pecho de los datos económicos, especialmente de la mejora del empleo y del positivo ritmo de creación de empresas que está viviendo Andalucía. Además, el presidente refrendará ante las Cortes sus nuevos Presupuestos, que están a punto de ser aprobados oficialmente, algo que usará como tirachinas contra el gobierno de Pedro Sánchez, incapaz de hacer lo propio desde que diera comienzo la legislatura.

Asimismo, los populares apoyan la ILP impulsada por las «mareas blancas» para la «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía», en lo que supone un claro guiño a los profesionales de la sanidad, quizá el punto débil del actual gobierno.