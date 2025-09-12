Acceso

Andalucía

Precios alimentos

Desplome espectacular del precio del aceite

Coincide con el final de la campaña

aceite de oliva virgen extra
Bajada notable en el precio del aceitecanvacanva
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Sevilla Creada:
Última actualización:

El precio del aceite de oliva se ha desplomado un 43,7 % en el último año (un -35,1 % la categoría general de aceites y grasas), una caída que coincide con un momento crucial en la producción, pues está a punto de concluir la actual campaña y para la de 2025/2026 se prevé además menos oferta.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,3 % anual, cuatro décimas inferior a la del mes anterior; una evolución que se debió, en su mayor parte, a que los precios de la fruta bajaron más que en agosto de 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por categorías, junto a los aceites y grasas, lideraron las caídas anuales también el azúcar (-19,3 %) mientras que las categorías más inflacionistas fueron los huevos (+17,8 %) y el café, cacao e infusiones (+16,7 %).

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas