Desplome espectacular del precio del aceite

El precio del aceite de oliva se ha desplomado un 43,7 % en el último año (un -35,1 % la categoría general de aceites y grasas), una caída que coincide con un momento crucial en la producción, pues está a punto de concluir la actual campaña y para la de 2025/2026 se prevé además menos oferta.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,3 % anual, cuatro décimas inferior a la del mes anterior; una evolución que se debió, en su mayor parte, a que los precios de la fruta bajaron más que en agosto de 2024, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por categorías, junto a los aceites y grasas, lideraron las caídas anuales también el azúcar (-19,3 %) mientras que las categorías más inflacionistas fueron los huevos (+17,8 %) y el café, cacao e infusiones (+16,7 %).