Un detenido tras causar heridas graves con un vaso a un joven en una pelea en Marbella

La Policía ha detenido en Marbella a un hombre de 35 años como presunto autor de la lesiones graves causadas durante una pelea a un joven, de 24 años, que ha sido trasladado al hospital, han informado a EFE fuentes policiales y del Centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía.

La víctima, que ha sufrido heridas incisocontusas en el cuello en el transcurso de la reyerta, ha sido intervenida y presenta evolución favorable, según han asegurado a EFE desde el Hospital de la Costa del Sol, al que fue llevado.

La riña ha ocurrido en la Plaza de la Libertad de la ciudad marbellí sobre las 2:00 horas de este domingo y la Policía Nacional ha efectuado el arresto por las lesiones graves ocasionadas.

Desde el 112 han precisado que las heridas fueron causadas con un vaso roto durante la pelea, en la que dos hombres agredieron en la vía pública a un tercero, al que dejaron en el lugar, situado en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, y se marcharon.

El 112 fue alertado del suceso y movilizó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y las Policías Local y Nacional.