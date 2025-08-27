Detenido un hombre acusado de matar a otro con un arma de fuego en un bar de Almedinilla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, cuya identidad no ha trascendido hasta el momento, acusado de matar a otro con un arma de fuego en un establecimiento de restauración de la localidad cordobesa de Almedinilla.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el suceso ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles en el interior de un bar, por causas que ahora se investigan.

A la zona se han trasladado las patrullas de la Benemérita, que han detenido al varón y está pendiente de pasar a disposición de la autoridad judicial, al tiempo que los facultativos sanitarios han confirmado el fallecimiento, tras lo cual se ha activado el protocolo judicial y se ha procedido al levantamiento del cadáver.