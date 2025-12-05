Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentan un 26,3% en Andalucía en el tercer trimestre

Andalucía ha registrado en el tercer trimestre del año un total de 661 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 26,3% más que en el mismo periodo del año anterior (523) y lideró las ejecuciones sobre viviendas en este periodo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de estas 661 ejecuciones sobre viviendas, 33 fueron sobre vivienda nueva y 628 sobre vivienda usada, mientras que, por su titular, 610 fueron realizadas sobre personas físicas y 51 sobre personas jurídicas.

Además, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 896 fincas, de las que 661 fueron viviendas, 52 solares, 46 rústicas y 137 de otro tipo.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2.066 en el tercer trimestre del año, récord para un tercer trimestre desde 2021 y un 19,3% superior a la del mismo periodo de 2024. No obstante, esta cifra es casi un 29% inferior a la del trimestre anterior.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En el tercer trimestre, se iniciaron 4.016 ejecuciones hipotecarias, un 37,3% menos en tasa trimestral y un 3,8% menos en la comparativa anual. De ellas, 3.778 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 238 a fincas rústicas (-31,8% trimestral y -4,4% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 37,6% en el trimestre y un 3,7% en comparación con el tercer trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 2.743 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 33,6% menos que en el trimestre anterior, pero un 4,9% más que en el tercer trimestre de 2024. De ellas, 2.507 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 28,8% inferior a la del trimestre anterior y un 19,7% por encima de la del tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas disminuyeron un 61,4% trimestral (-54,5% interanual), hasta las 236, mientras que las realizadas sobre solares bajaron un 44,7% entre julio y septiembre (+23,5% interanual), hasta totalizar 126.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 909 en el tercer trimestre, un 46,4% menos que en el trimestre anterior y un 24,8% menos que en igual trimestre de 2024.

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas en el tercer trimestre, un total de 2.554, el 93,1%, afectaron a viviendas usadas, con un avance anual del 11,6% y un descenso trimestral del 31,1%. Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas se desplomaron un 42% anual y un 55,4% trimestral, hasta sumar 189.

La estadística revela además que el 15,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el tercer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en 2006, el 15,3% a hipotecas suscritas hasta 2004 y el 15,2% a hipotecas firmadas en 2007.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 49% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre julio y septiembre de este año.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas en el tercer trimestre, con un total de 661, seguida de Cataluña (568) y Comunidad Valenciana (443). En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (10), Navarra (14) y Cantabria (21).