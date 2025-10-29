Esperanza Gómez, elegida candidata de Sumar a la Junta

La parlamentaria autonómica Esperanza Gómez ha sido elegida como candidata a la Presidencia de la Junta por Movimiento Sumar Andalucía para las próximas elecciones autonómicas previstas para el próximo año 2026, una cita que se espera en torno al mes de junio para la que dicha formación ha manifestado su voluntad de concurrir en confluencia con otros partidos de izquierda, repitiendo así la experiencia de la coalición Por Andalucía en los anteriores comicios de 2022.

De hecho, el secretario de Organización de Movimiento Sumar Andalucía, Sergio Cedena Crespo, es uno de los cuatro "representantes legales" que figuran asociados a la marca 'Por Andalucía' en la ficha del registro de esta coalición como partido político junto al de dirigentes de IU, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo, que está fechada el pasado 16 de octubre.

Estas tres últimas formaciones, junto a Podemos, Alianza Verde y Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar-- fueron las organizaciones que confluyeron en las elecciones autonómicas de junio de 2022 bajo la marca 'Por Andalucía'. Para la cita de 2026, Podemos aún no ha confirmado si concurrirá por separado o de nuevo integrado en una confluencia como aquella, mientras que IU Andalucía ha elegido también en primarias al secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, como su candidato a la presidencia del Gobierno andaluz.

Entre tanto, Movimiento Sumar Andalucía ha anunciado este miércoles en un comunicado el resultado del "proceso de primarias democrático y abierto a toda la militancia del territorio andaluz" que ha desarrollado para elegir a su candidata a la Presidencia de la Junta, que ha resultado ser Esperanza Gómez tras obtener "casi el 87% de los votos" en dicho proceso, según ha informado la formación, desde donde explican que su elección es el "culmen" de un procedimiento que comenzó el pasado 21 de octubre.

Además de diputada en esta duodécima legislatura en el Parlamento andaluz -ya lo fue en la décima, entre los años 2015 y 2018, en aquella ocasión bajo las siglas de Podemos-, Esperanza Gómez es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, "madre orgullosa de dos hijas y lectora voraz de novela negra", según la definen desde Movimiento Sumar.

Desde dicha organización aclaran que ella "se define sobre todo como profesora universitaria, porque le encanta el Derecho Constitucional y le gusta decir que tiene la mejor profesión del mundo".

Es autora de cuatro libros y más de una veintena de artículos científicos. El nacimiento de su segunda hija, Livia, con síndrome de Down, "marcó un antes y un después en su vida y supuso el motivo fundamental para dar el salto a la política activa", explican desde Movimiento Sumar, que en esa línea remarcan que "la pelea por la Atención Temprana fue su primera gran batalla política".

En febrero de este mismo año, la formación consiguió llevar al Congreso una proposición de ley que busca "modificar el acceso a la función pública para personas con discapacidad intelectual".

Tras conocerse el resultado de estas primarias, Esperanza Gómez ha querido, "en primer lugar, agradecer a la militancia" de Movimiento Sumar "por su implicación y la alta participación en estas primarias", tras lo que ha indicado que "en todo este tiempo he aprendido muchas cosas, pero, la más importante, es que los que queremos una escuela pública inclusiva, unos servicios sanitarios de calidad y a disposición de todos y todas, un Estado al servicio de la mayoría y no de unos pocos, todos esos somos más".

"Somos muchos más. Y toca trabajar mucho, ahora también como candidata de Movimiento Sumar Andalucía a la Presidencia de la Junta, para que esa mayoría se refleje en las urnas", ha aseverado la diputada para concluir.