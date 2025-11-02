En estas zonas de Andalucía lloverá hoy domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este domingo haya cielos muy nubosos en la vertiente atlántica de Andalucía, donde habrá brumas matinales y precipitaciones débiles a moderadas que tenderán a remitir a partir del mediodía, mientras en la vertiente mediterránea, predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad noroeste, sobre todo al final de la jornada, y permanecerán sin cambios en el resto, con las máximas también sin grandes modificaciones a excepción de un ascenso local en la vertiente atlántica.

El viento soplará moderado de componente oeste en el litoral mediterráneo y las sierras orientales, mientras que en el resto, lo hará flojo variable, tendiendo a noroeste por la tarde.

En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan 25 grados en Huelva, Málaga y Sevilla; 24 en Almería, Cádiz Córdoba; 23 en Granada -donde las mínimas se desplomarán a los seis grados- y solo llegarán a los 20 grados en Jaén.