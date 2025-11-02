Este es el primer pueblo de Andalucía que encenderá sus luces de Navidad

El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) ha anunciado el encendido del alumbrado navideño para el viernes 7 de noviembre. De esta forma se convierte en el primer municipio de Andalucía en encender las luces de sus calles.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, se informa de las 19:30 como la hora elegida para el "gran encendido de luces". Durante la previa se ha programado una previa con DJ Moreno como speaker, mientras que el grupo Canastereo tendrá una actuación musical después del encendido.

El "botonazo" oficial correrá a cargo de la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata 2026. Además este año, coincidiendo con el primer acto del X Polvorón Vespero, el centro del municipio recibirá un centenar de Vespas, y dentro de estas actividades habrá barra solidaria gestionada por la asociación AGSE.